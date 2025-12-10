Poner Nacimiento, Belén o Pesebre: toda una tradición

El Mercado Juárez, en el Centro de Monterrey, es un lugar de referencia donde los ciudadanos acuden a comprar o reparar las figuras para el Nacimiento

Tener en casa el Nacimiento del Niño Dios, también llamado El Belén o Pesebre, es toda una tradición, porque representa la llegada de Jesús.

Y hay que tenerlo completo.

El Niñito Dios, para luego acostarlo. María, José, además, una mula, un buey.

Los pastores que representan al pueblo de Dios. Los Reyes Magos que vinieron de Oriente, además, el ángel mensajero y la estrella de Belén.

Según la tradición, el nacimiento se pone desde el 8 de diciembre, pero el niñito Dios se acuesta la noche del 24 precisamente para representar que acaba de nacer.

Y en vísperas de la Noche Buena, las ventas abundan: uno de los puntos favoritos es la hierbería en el local 64 dentro del Mercado Juárez, en Monterrey.

"Vine a comprar flores para la Virgen y el vestidito para la acostada, bueno, no es vestidito pero es mameluco para el frío y su vestidito de una vez", expresó Dora Nelly González.

"Lo tengo desde que me casé, como 40 años. Lo reparé una vez. Es un regalo que conservo con mucho cariño. El mensaje es que haya mucha paz en el mundo y amor, es lo importante, la unión familiar, más que nada", expresó.

Hay variedad en estilos, tamaños y precios.

"Hay precios accesibles desde 300 pesos, de 500 pesos, a veces manejamos hasta de 2 mil, de 3 mil pesos, pero depende de los clientes, qué es lo que quieran comprar y su presupuesto".

"El más económico es de 300 pesos, de 8 piezas. Los niños Dios solos hay desde 100 pesos, de 200, de 300 y abarca hasta 500", explica la vendedora Nora Hilda Ángeles, en el Mercado Juárez.

"El más pequeño es de 10 centímetros y después de ahí se va a los 12 y 15 centímetros, después de ahí 30 centímetros, 40, y luego sigue el de un metro", detalló.

Todos los clientes son bienvenidos.

Y vaya que acuden por el Nacimiento.

"Ya tengo muchos años con él, desde chiquita, y ahora yo traje la medida, porque tengo todo, nomás me faltaban José y María. Lo más importante de estas tradiciones es la Navidad, la salud, para mí la salud", dijo la señora Rosario Esquivel.

Y usted, ¿ya tiene listo el Nacimiento, Belén o Pesebre para este 24 de Diciembre?