Ponen señalamientos viales en Pino Suárez para evitar vuelta en U

Autoridades colocaron señalamientos viales en la avenida para que ya no se realice la práctica de dar vuelta en U para dirigirse a Constitución

Ante la denuncia de automovilistas y el riesgo de percances viales, las autoridades colocaron señalamientos viales en la avenida Pino Suárez.

Los efectivos de vialidad llegaron hasta el cruce de esa arteria y la avenida Constitución alrededor de las 9 de la mañana.

Los uniformados colocaron señalamientos viales para obligar a los conductores a circular por el carril de contraflujo.

Esto derivado de que los automovilistas que se desplazaban sobre Constitución daban vuelta hacia el carril de contraflujo de la avenida Pino Suárez.

Los señalamientos fueron colocados para que ya no se realizara la práctica de dar vuelta en U sobre esa arteria para dirigirse a Constitución.

Con la colocación de los señalamientos, las autoridades obligan a los automovilistas a seguir por el contraflujo hacia la calle de Melchor Ocampo.

Posteriormente, seguir hacia la avenida Cuauhtémoc a la izquierda y dar vuelta en Padre Mier para retornar por Pino Suárez.

Esta acción fue aplaudida por automovilistas y choferes de camiones urbanos que circulan sobre la avenida Pino Suárez.