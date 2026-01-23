Ponen en riesgo desarrollos inmobiliarios un 'oasis' en Zuazua

Amenazan constructoras y parques industriales la existencia de tres lagunas; ponen en riesgo a más de 500 especies de flora y fauna

Uno de los pocos oasis naturales que están cerca de la urbe regia corre riesgo de desaparecer debido al crecimiento voraz de desarrollos inmobiliarios que incluye fraccionamientos y parques industriales.

Se trata del ecosistema Valle de Santa Elena, del municipio de Zuazua, que está compuesto por cuatro humedales unidos por un arroyo, y en el cual viven 500 especies de flora y fauna, algunas en peligro de extinción.

La acción más reciente que amenaza al lugar y que acaba de descubrir INFO7, es la construcción de un camino de tierra de alrededor de tres kilómetros que mutila el arroyo que es la columna vertebral de las lagunas y el cual, según vecinos y activistas, es para conectar dos parques industriales.

Además, alrededor de los espejos de agua se detectaron cercas de púas y otros desmontes que, según vecinos, no estaban el año pasado.

El daño ya es tal que el humedal llamado “Alto Borrego”, el más grande del sistema, fue prácticamente engullido por el fraccionamiento Valle de Santa Elena, construido por la inmobiliaria Casas Javer en el año 2010.

Ante esto, activistas llaman a las autoridades de Zuazua y del estado a revocar todos los permisos, en caso de que existan, que puedan existir en la zona para edificaciones y a la vez ponerle freno a las construcciones ilegales.

Entre las especies amenazadas están aves como la avetoro menor, rascón de Virginia, gavilán pico de gancho, huairavillo de dorso negro, zambullidor menor y codorniz cotui, entre otros; también hay anfibios y reptiles como la rana leopardo y la culebra de diamantes de vientre claro.

Por lo menos, las autoridades estatales ya han tomado acciones contra trabajos ilegales en la zona, como ocurrió el pasado 24 de marzo cuando la Secretaría de Medio Ambiente del estado clausuró un desmonte para ampliar el parque industrial Mirador Apodaca Park.

Estas obras pertenecientes a la empresa Creaciones Crisma de la Laguna, S.A. de C.V. carecían de permisos, por lo cual se suspendió la obra.

Sin embargo, no ha tomado acciones respecto a este nuevo camino, que presuntamente es para unir a ese parque con otro instalado en la zona que se llama Parque Industrial Mirador II.

En el recorrido por la zona, se observaron también trabajos de cercado con alambre de púas y retiro de vegetación como el tule lagunario, que es una especie de lirio acuático.

El activista Luis Humberto Montemayor, de la organización The Caracara Mx, ha documentado los desmontes en la zona desde la primera vez que aparecieron en 2022 y hasta la fecha continúa haciendo recorridos constantes en el área para ampliar la información al respecto.

A través de redes sociales, el también observador de aves hizo hincapié en la necesidad de dar certeza en la integridad de estos humedales que son un pulmón para la urbanización que diario los amenaza, siendo que tan solo se ha logrado suspender la obra de un presunto desarrollo inmobiliario y una ampliación de un parque industrial, pero no cancelarla en su totalidad.

“Se descubrió la verdad que no tenían sus MIA’s autorizados, no tenían nada regulado y, pues, se suspendió la obra total, pero no se canceló, simplemente está parada.

“Quiero aclarar algo y es que los humedales de Zuazua no están a salvo, vaya, falta mucho, siempre trato de documentar todo aquí”, sentenció.

¿Qué es un humedal?

Un humedal es una zona de tierra, ya sea natural o artificial, que permanece inundada de forma temporal o permanente, creando un ecosistema único donde el agua satura el suelo, favoreciendo plantas adaptadas y una rica biodiversidad, actuando como zonas de transición entre ecosistemas terrestres y acuáticos, y proporcionando servicios vitales como purificación del agua y control de inundaciones