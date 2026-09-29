Ponen en marcha en García nuevo transporte gratuito

La iniciativa municipal busca aliviar la economía familiar y reducir los tiempos de traslado diario de los trabajadores hacia sus destinos.

Con el objetivo de optimizar la movilidad local y aliviar la economía familiar, el alcalde Manuel Guerra dio el banderazo de salida al Garcibús Circuito Interior Mitras Poniente, un nuevo sistema de transporte municipal completamente gratuito que operará con cuatro unidades nuevas distribuidas en tres rutas estratégicas.

Este nuevo circuito funcionará como un "puente de movilidad" diseñado específicamente para enlazar los sectores habitacionales con el sistema Ecovía, evitando que los usuarios caminen largas distancias y reduciendo de manera significativa los tiempos y costos en sus traslados diarios hacia sus centros de trabajo o estudio.

Durante el arranque del programa, el presidente municipal Manuel Guerra enfatizó que la iniciativa cumple una promesa hecha a los habitantes de la zona:

“Buscamos atender las necesidades de las personas trabajadoras que diariamente realizan largos recorridos, con el propósito de que recuperen tiempo para la convivencia familiar y mejoren su calidad de vida”, señaló el munícipe, quien además exhortó a la población a cuidar las unidades al ser patrimonio de la ciudad.

El despliegue de las unidades abarcará los siguientes recorridos en el sector de Mitras Poniente:

Ruta Mitras: Conectará los sectores de Guadalcázar, Urdiales, Toledo, Málaga y Bolívar.

Conectará los sectores de Guadalcázar, Urdiales, Toledo, Málaga y Bolívar. Ruta Villa Alta: Brindará servicio a Villa del Poniente y Villa del Poniente Sector 2.

Brindará servicio a Villa del Poniente y Villa del Poniente Sector 2. Ruta Sierra Leona: Cubrirá las zonas de Sacramento, Ensenada y Cedral.

Guerra explicó que este circuito se suma a la estrategia integral de transporte del municipio, la cual ya opera en sus modalidades Estudiantil y Rural, adelantando que próximamente se pondrá en marcha el Garcibús Industrial para abarcar a más sectores productivos.

Finalmente, las autoridades municipales invitaron a los usuarios a registrarse a través de los códigos QR disponibles al abordar los vehículos. Esta herramienta digital permitirá al Gobierno de García recopilar datos de flujo para evaluar el uso del servicio y optimizar el diseño de las rutas conforme a la demanda de la población.