Ponen a Centro de Bienestar Animal el nombre de K9 Cairo

El municipio de Santa Catarina hizo un homenaje a Cairo, canino K9 de Jaguares, quien ha contribuido en labores durante desastres naturales

Al ser considerado el ejemplo de un héroe, que ha participado en innumerables labores de búsqueda y rescate y que ha traspasado fronteras, el municipio de Santa Catarina hizo un homenaje a Cairo, canino K9 de Jaguares, al ponerle su nombre a las instalaciones del Centro de Bienestar Animal.

La capacitación del can de 8 años de edad y de raza pastor belga malinois, acompañado de su guía Felipe Macías, ha contribuido en la localización de vidas humanas y también en la identificación de cuerpos en desastres naturales, como los terremotos registrados en Venezuela.

Las instalaciones fueron renombradas como “Cairo, Centro de Bienestar Animal”, en un evento en el que estuvieron presentes el alcalde Jesús Nava; Paola García Yves, presidenta del DIF; Elizabeth Galicia Ruiz, titular del DIF Municipal, integrantes del Cabildo y del gabinete municipal, así como ciudadanos.

El edil destacó la labor del binomio K9 Cairo y Felipe Macías en las labores de búsqueda y rescate.

En el renombramiento del Centro de Bienestar Animal, se reconocieron también a ciudadanos que adoptaron perritos, que fueron sanados y cuidados por personal de este lugar.