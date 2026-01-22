Pone San Pedro refugios temporales para gatos y perros

El objetivo de esta iniciativa es brindar un espacio seguro, seco y cálido para las mascotas que no tienen un hogar donde resguardarse

Ante el descenso de las temperaturas que afecta a Nuevo León, el municipio de San Pedro anunció la instalación de refugios temporales destinados exclusivamente a la protección de perros y gatos en situación de calle o vulnerabilidad.

El objetivo de esta iniciativa es brindar un espacio seguro, seco y cálido para las mascotas que no tienen un hogar donde resguardarse de las inclemencias del tiempo, evitando así casos de hipotermia o enfermedades relacionadas con el frío extremo.

Los albergues han sido estratégicamente distribuidos en distintos sectores del municipio para ampliar la cobertura de atención:

• San Pedro 400

• Los Pinos

• Canteras

• Casco de San Pedro

Las autoridades municipales exhortaron a los vecinos a mantenerse alerta.

En caso de detectar a un perro o gato en condición de calle que necesite resguardo en cualquiera de estos puntos, se solicita a la población comunicarse de inmediato para su atención.

La línea directa de contacto es el Instituto de Bienestar Animal de San Pedro, a través del número: 81-1052-4232

Con estas acciones informaron que el municipio reafirma su compromiso con el bienestar animal, asegurando que las mascotas también reciban protección durante las contingencias climáticas que atraviesa el estado.