Pone San Pedro en marcha programa piloto de carpool

En total, 22 colegios se sumaron al programa carpool en este inicio de clases, en el que por cada automóvil viajan tres alumnos y un conductor

Un regreso a clases con una estrategia de movilidad sustentable así fue como arrancó el ciclo escolar 2025-2026, en San Pedro con la implementación de carpool y transporte escolar gratuito.

De acuerdo con las autoridades, estas medidas permitieron el pasado ciclo reducir hasta en un 25% el tráfico vehicular en los alrededores de las escuelas. Y este año buscan que se reduzca hasta el 30 %.

El secretario General, Luis Susarrey Flores; el secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gabriel Todd; y el director de Movilidad, Gabriel Ponce, supervisaron la operación del auto compartido en el Liceo Anglo Francés.

“Este es un carril exclusivo para vehículos que transportan al menos a tres niños y un adulto. No significa que los demás padres no puedan usarlo, pero sí es un beneficio para quienes ya participan en el auto compartido”, explicó Susarrey.

En total, 22 colegios, ocho más que el año anterior, se sumaron al programa carpool, en el que por cada automóvil viajan tres alumnos y un conductor.

En paralelo, tres escuelas utilizarán el transporte escolar operado por el municipio.

Tras la supervisión, los funcionarios municipales acudieron a la escuela primaria Jesús M. Montemayor, en la colonia Tampiquito, donde encabezaron la ceremonia oficial de arranque del ciclo escolar con los honores a la bandera.