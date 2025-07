Pone en riesgo a vecinos plaza abandonada en Guadalupe

“Se meten muchachos y hacen ahí averías, quebraron el baño, no hay agua, por eso dejaron de venir más que nada, entonces pues dijeron no, ya no, venían, arreglaban los árboles vienen y checan, se quedaban ahí a dormir, pero ya de repente ya, o sea a abrir, no.

“Pues es que hacen también bastantes destrozos, entonces yo digo que por eso se desanima ven en la noche a los chicos y pues no hay arreglos, o sea, uno entiende que es dinero y han de pensar que es dinero tirado, pero pues en otras colonias y ve uno que están bien bonitas los parques de ahí uno también quisiera que estuvieran bonitos”, comentó la vecina.