Pone en marcha Samuel García pruebas del monorriel de L6

El gobernador e integrantes de su gabinete encabezaron la primera prueba; se llevó a cabo al interior de las instalaciones de los talleres en Miguel Alemán

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La nueva era en movilidad para Nuevo León arrancó con las primeras pruebas dinámicas del monorriel más largo de Latinoamérica que dará vida a las líneas 4 y 6 del metro.

El gobernador Samuel García encabezó este recorrido histórico en el monorriel, supervisando una de las obras insignia de su administración que promete transformar la conectividad en la entidad.

Acompañado por Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, el mandatario abordó una de las unidades en la estación de Talleres de la Línea 6, ubicada en la Avenida Miguel Alemán.

Durante su mensaje, García fue enfático al señalar que su administración está corrigiendo años de políticas públicas que priorizaron el uso del automóvil sobre el transporte masivo.

"Hoy les quiero decir que eso es una ciudad de primer mundo, una ciudad que puede mover a la gente en metro y que puede llegar al aeropuerto en metro y eso es Nuevo León, es primer lugar en todo”, indicó el mandatario estatal. "Por años nos retrasamos, es cierto, pero ahí recuperamos el paso y lo que hoy queremos dejar como legado es que vamos a duplicar el Metro con el único fin de que nunca más pare, que nunca más vuelva a llegar alguien a decir ni un metro al Metro porque la ciudad quiere el mejor Metro de México", enfatizó.

El Ejecutivo agregó que la expansión del sistema representa un desafío sin precedentes, derivado de su complejidad técnica y de la estrecha coordinación entre autoridades, el sector privado y la fuerza laboral.

Asimismo, agradeció el respaldo del gobierno federal y de los municipios, reconociendo el esfuerzo del personal que mantiene la operatividad de la red actual de manera simultánea a la construcción de las nuevas líneas.

Este sistema, que abarcará más de 35 kilómetros, es considerado uno de los proyectos de movilidad más importantes del continente.

El Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, presentó una retrospectiva del sistema, resaltando que la meta actual es consolidar una red eficiente que soporte el crecimiento demográfico y económico de Nuevo León.

La fecha de conclusión de la obra será entre septiembre y octubre del 2027.

Por su parte, el director de Metrorrey, Abraham Vargas, informó que actualmente se cuenta con un tramo de prueba de 1.3 kilómetros, que va desde los talleres hasta la estación La Fe.

Detalló que estas pruebas se estarán realizando durante un periodo aproximado de dos meses, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Explicó además que, conforme avancen los ensayos, se buscará ampliar los recorridos de prueba hasta cubrir el trayecto que va desde los talleres ubicados en la zona de Citadel hasta la estación Parque Fundidora, lo que representaría un avance significativo en la operación de la L6.

En cuanto al progreso de la obra, Vargas señaló que los trabajos ya superan el 80 por ciento de avance.