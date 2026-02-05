Pone en alerta a vecinos avistamiento de puma en Sierra Alta

Los rescatistas brindan los primeros auxilios a un puma que fue localizado en un arroyo después de que presuntamente fue atropellado

El inesperado avistamiento de un puma provocó la movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León y la preocupación de vecinos de la colonia Sierra Alta.

Y es que durante la madrugada de este miércoles el felino fue reportado a través del chat vecinal al igual el supuesto atropello del ejemplar por un vehículo BMW en color gris acompañado de una foto donde se ve el frente roto y una mancha de sangre.

Los elementos de la corporación de rescate estatal acudieron a la zona durante la mañana para inspeccionar y ubicar al animal, se realizaron recorridos a pie y el sobrevuelo con dron en las inmediaciones.

El presunto avistamiento ocurrió en el cruce de las calles Viento del Huajuco y Viento de la Ladera, Juan Carlos Enriquez, vecino de la casa frente a estas calles señaló que al ser una colonia ubicada en una zona serrana es común ver animales salvajes.

Sin embargo, esta sería la primera vez que ven un puma en la zona, que de acuerdo con Enriquez hace a que deban estar alerta y seguir recomendaciones de las autoridades en caso de volver a ver al ejemplar.

“Bueno, las ciudades crecen es parte del fenómeno natural en una ciudad como Monterrey, tiene ese atractivo para venir a establecerse aquí, pero hay que ser muy conscientes de que esto puede suceder y estar al pendiente. “Tener mucho cuidado y sobre todo pues si llegamos a tener un encuentro con ese tipo de especies, pues seguir las instrucciones que por los medios se nos da a conocer a través de protección Civil y ser muy respetuosos con ellos también”, detalló Enriquez.

En Sierra Alta de acuerdo con Enriquez es habitual ver osos negros e incluso familias de pecarís recorriendo las áreas verdes y al no haber sido ubicado el felino por parte de los elementos de Protección Civil del Estado este podría volver a ser visto.