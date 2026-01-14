Pone Adrián de la Garza primera piedra del C4 Sur

Esta obra, sumada a la edificación del C4 Norte que ya presenta un 25% de avance, representa una inversión cercana a los $500 millones de pesos

Con el objetivo de descentralizar la vigilancia y fortalecer la estrategia de seguridad "Escudo", el alcalde Adrián de la Garza Santos dio el banderazo oficial a la construcción del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) Zona Sur.

Esta obra, sumada a la edificación del C4 Norte que ya presenta un 25% de avance, representa una inversión cercana a los $500 millones de pesos.

El proyecto busca brindar más seguridad a sectores alejados del centro, complementando las labores de inteligencia que actualmente se concentran en el Parque Alamey.

“Una de las acciones principales era la construcción de dos Centros de Inteligencia, uno en la norte que arrancamos el año pasado y hoy, el que estamos arrancando en la zona sur. “Son obras importantes, son obras donde se está haciendo una gran inversión, un gran esfuerzo de la ciudad de Monterrey para poder llevar mejor y mayor seguridad a las familias”, afirmó el alcalde.

El Secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, detalló que el nuevo inmueble contará con una superficie de 6 mil 750 metros cuadrados distribuidos en tres niveles. El edificio no será solo un centro de monitoreo, sino una sede operativa completa con 61 áreas de servicio, entre las que destacan oficinas generales y módulos del CODE, áreas de monitoreo táctico y Protección Civil.

El sótano albergará zonas de registro, detención preventiva, revisión médica y celdas.

El C4 Sur estará ubicado en Paseo del Oeste y Herraduras, en Colonia Las Diligencias, cerca de la estación de Bomberos Número 15.

COMPLEMENTO A LA VIGILANCIA ESTATAL

Actualmente, la zona sur es vigilada primordialmente por la Fuerza Civil del Estado.

De la Garza aclaró que la entrada de la Policía de Monterrey con estas nuevas instalaciones no implica el retiro de la corporación estatal, sino una cooperación estratégica para ampliar la cobertura y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

“Será un centro de seguridad y de manejo de información para producir inteligencia, tendrá un monitoreo específico de esta zona de la ciudad, para poder hacer un despliegue de las unidades de policía, por eso estamos aumentando el número de policías, para poder tener cobertura en esta parte”, mencionó el munícipe. “Actualmente, la responsabilidad (de vigilancia en la zona sur) la tiene Fuerza Civil; no quiero decir que el Estado vaya a retirar a sus policías del área, sino que estaremos complementando la vigilancia con policías de Monterrey y con nuestros sistemas de inteligencia”.

RESCATE DEL ESPACIO PÚBLICO: PARQUE LAS DILIGENCIAS

Como parte de una intervención integral, el Gobierno de Monterrey rehabilitará el Parque Las Diligencias, ubicado a un costado del nuevo C4. Atendiendo una petición vecinal, este espacio de 2 mil 430 metros cuadrados será transformado en un punto de convivencia con vitapista y andadores de concreto, áreas de juegos infantiles, calistenia y aparatos de ejercicio, además de malla-sombra, mesas de picnic y nueva iluminación LED.