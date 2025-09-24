Info 7 Logo
Políticos se despiden de Mauricio Fernández con emotivos mensajes

Por: INFO 7

23 Septiembre 2025, 11:46

El fallecimiento del alcalde de San Pedro generó una ola de condolencias y tributos en redes sociales, destacando su legado como líder

El fallecimiento del alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, generó una ola de condolencias y tributos en redes sociales, destacando su legado como líder y su impacto en la comunidad de San Pedro Garza García.

El presidente de TV Azteca Noticias señaló que recordará al edil sampetrino como 'un hombre fuera de serie: culto, apasionado y entregado a la política en beneficio siempre de la gente'. Mientras que su hijo, Memo Salinas, lo consideró uno de los pocos políticos que le hizo frente a la inseguridad y corrupción.

Mauricio fue admirado por muchos por su estilo directo, pero también criticado por otros por su fuerte personalidad y la toma de algunas decisiones polémicas.

La cúpula del PAN no se quedó atrás y también envió sus condolencias a través de mensajes en las redes sociales como Jorge Romero Herrera, dirigente Nacional del PAN, Josefina Vázquez Mota, Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial, entre otros políticos.

Pese a que Mauricio Fernández, llevó los colores del PAN hasta el final de sus días, esto no impidió que políticos y gobiernos de otras facciones se unieran a las condolencias por su partida.

Tatiana-Clouthier.jpeg

El mundo de los deportes y el espectáculo también se sumaron a las condolencias por el fallecimiento de Mauricio Fernández.

