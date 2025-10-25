Policías y rescatistas salvan a mujer de incendio en su vivienda

La dama relató que se encontraba dormida y no se percató del incendio, hasta que fue despertada por los gritos de varias personas.

Oficiales de la Policía de Monterrey y rescatistas de Protección Civil Municipal, lograron salvar a una mujer de un incendio en su domicilio, mientras ella dormía en la segunda planta, en la colonia Nueva Madero.

Los hechos se registraron a las 01:00 horas en Davida Berlanga y Francisco Beltrán, al oriente de la ciudad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal del C4 les reportó el incendio en una vivienda.

Al arribar, se percataron que salía humo de la planta alta, por lo que vecinos les comentaron que una mujer de la tercera edad habitaba ahí.

Con una cizalla, los policías y personal de Protección Civil de Monterrey lograron romper el candado del portón principal e ingresar al domicilio.

Dentro de la casa, el oficial de esta corporación, Martín Balleza y el rescatista Juan Jaime Flores, lograron ubicar a la mujer de 86 años de edad, a quien lograron ponerla a salvo fuera de su hogar, mientras personal de Bomberos sofocaba el siniestro.

La dama relató que se encontraba dormida y no se percató del incendio, hasta que fue despertada por los gritos de varias personas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el siniestro, pero los vecinos y la propia mujer, agradecieron la acción de los elementos de ambas instituciones municipales.