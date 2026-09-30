Policías se reencuentran con niño que auxiliaron tras asfixiarse

Yareli Mateo y Édgar Bojorges regresaron con Mateo, de 2 años, quien ya está en casa tras ser trasladado de emergencia al IMSS el 25 de septiembre

Los policías Yareli Mateo y Édgar Bojorges regresaron este lunes al domicilio de la colonia 25 de Noviembre donde días atrás auxiliaron de emergencia a un niño de 2 años y 8 meses que se estaba asfixiando.

El pasado 25 de septiembre, la madre del pequeño pidió ayuda a los elementos policiacos luego de percatarse de que su hijo presentaba dificultades para respirar. Ante la emergencia, los oficiales solicitaron apoyo médico, pero al considerar que cada minuto era importante, decidieron trasladar al menor a bordo de la patrulla hasta la Clínica 4 del IMSS.

El pequeño fue recibido por personal médico, donde recibió atención y posteriormente quedó estable.

Tras permanecer hospitalizado, Mateo fue dado de alta ayer y pudo regresar a su domicilio con su familia.

Este lunes, los oficiales que participaron en el auxilio regresaron para reencontrarse con el menor. En esta ocasión, el escenario fue completamente distinto: Mateo los recibió recuperado y sonriente.

Durante la visita, los policías convivieron con el pequeño y sus familiares, además de entregarle algunos regalos y compartir un momento de alegría.

Al encuentro también acudieron elementos de las divisiones K9 y K9-X, quienes llevaron a sus binomios para convivir con el menor y formar parte de este especial reencuentro.

Para Yareli Mateo y Édgar Bojorges, volver al lugar donde días atrás enfrentaron una situación de emergencia representó una experiencia diferente: esta vez regresaron sin sirenas ni prisas, para comprobar que el pequeño al que ayudaron se encontraba recuperado y nuevamente en casa con su familia.

Con inormación de Marisol Gómez