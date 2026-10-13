Policías rescatan a menor que andaba solo en Pesquería

Los padres informaron que habían comenzado a buscarlo luego de percatarse de su ausencia mientras jugaba cerca de su domicilio en la colonia Ladrillera

Elementos de la policía de Pesquería resguardaron a un menor de edad que fue localizado caminando solo sobre el bulevar Capitán Francisco de la Garza Falcón, a la altura de la colonia Colinas de Santa Engracia.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado, cuando un ciudadano que circulaba por el sector observó al menor corriendo sobre la vialidad, por lo que, con apoyo de otro automovilista, detuvo momentáneamente el tránsito para ponerlo a salvo y solicitar la presencia de las autoridades.

Al arribar al lugar, los oficiales confirmaron que el menor se encontraba en buen estado de salud y procedieron a su resguardo.

Minutos después, una vecina de la familia acudió al sitio y facilitó el contacto con los padres, quienes informaron que habían comenzado a buscarlo luego de percatarse de su ausencia mientras jugaba cerca de su domicilio, en la colonia La Ladrillera.

Tras confirmar el parentesco, los policías realizaron la entrega del menor a sus padres, brindándoles las recomendaciones correspondientes.