Policías localizan y entregan cartera a su dueño en Guadalupe

Los oficiales buscaron al dueño en la zona del quinto sector de la colonia Contry y esperaron en el lugar hasta que un joven regresó

Luego de localizar una cartera con mil 600 pesos en efectivo, elementos de la Policía de Guadalupe la entregaron a su propietario.

Los elementos que mantienen la vigilancia a bordo de un Razer en la zona de acceso al cerro de la silla encontraron la cartera.

La billetera contenía además tarjetas bancarias. Estaba tirada en el cruce de las calles 7 de Noviembre y Loma Real, en el quinto sector de la colonia Contry.

Luego de encontrar la cartera, los oficiales buscaron al dueño en toda esa zona y esperaron en el lugar.

Posteriormente, llegó al lugar un joven que se identificó como Jan Carlo, quien informó a los oficiales sobre la pérdida de una cartera.

Luego de verificar que efectivamente era de su propiedad, la billetera le fue entregada.