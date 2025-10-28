Policías de Monterrey salvan a hombre que perdió a su esposa

Los oficiales subieron al puente y dialogaron con el hombre identificado como Sabino V., de 59 años de edad, quien es originario de Coahuila

Elementos de la Policía de Monterrey actuaron con rapidez y salvaron la vida de un hombre que buscaba lanzarse de un puente.

Los hechos se registraron en la avenida Juárez y Ruperto Martínez, frente al Mercado Juárez en el centro de la ciudad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observaron a un hombre postrado al filo del puente peatonal, por lo que se acercaron de inmediato.

Los oficiales subieron al puente y dialogaron con el hombre identificado como Sabino V., de 59 años de edad, quien es originario de Coahuila.

Mientras dialogaban, los elementos convencían al hombre de desistir de sus intenciones de lanzarse al vacío, ya que refería que su esposa tenía un día de fallecida y entró en depresión.

Luego de unos minutos lograron ponerlo a salvo bajándolo del puente para recibir atención médica de los elementos de Protección Civil.