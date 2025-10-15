Policías de Monterrey rescatan a gato atrapado

Por: INFO 7 14 Octubre 2025, 17:10 Compartir

Un gato quedó atrapado en un árbol en Cumbres Elite; oficiales de Monterrey lograron rescatarlo con escalera y entregarlo sano a su dueña

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un rescate felino se llevó a cabo este martes en la colonia Cumbres Elite séptimo sector, Monterrey, cuando un gato quedó atrapado en lo alto de un árbol y no podía descender. Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:55 horas, en la intersección de Cumbres de Alcántara y Cumbres de Málaga, cuando una joven de 20 años llamó la atención de los policías que realizaban labores de vigilancia, solicitando ayuda para su mascota. Antes de que llegara la unidad de Protección Civil, un oficial de la Guardia Auxiliar Monterrey (GAM) utilizó una escalera para alcanzar y asegurar al felino, logrando entregarlo sano y salvo a su dueña, quien agradeció la rápida intervención. Este rescate forma parte de la estrategia Escudo implementada por la administración municipal, enfocada en garantizar la seguridad ciudadana y apoyar a la comunidad en situaciones que van más allá de la prevención del delito.