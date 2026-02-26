Policías de Monterrey reciben capacitación en armas no letales

El entrenamiento, desarrollado en las instalaciones de la Academia de Policía de Monterrey, destaca por ser impartido por exintegrantes de grupos SWAT de EUA

Como parte de la estrategia Escudo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey inició este miércoles un programa de capacitación especializada en el uso de armamento no letal, dirigido a elementos operativos, instructores y cadetes de la corporación.

El entrenamiento, desarrollado en las instalaciones de la Academia de Policía de Monterrey, destaca por ser impartido por exintegrantes de grupos élite SWAT de Estados Unidos, quienes aportan su experiencia internacional en tácticas de contención y precisión.

“La capacitación está a cargo de exintegrantes del grupo de élite de unos de los equipos SWAT de Estados Unidos”, informó el municipio.

La capacitación se centra en el manejo del sistema no letal calibre .68, herramientas que utilizan un mecanismo neumático (aire comprimido) para disparar proyectiles sin el uso de pólvora.

Los oficiales fueron instruidos específicamente en el uso de las pistolas SALT S2, diseñadas para lanzar proyectiles con agentes químicos o de impacto directo con fuerza disuasiva.

Brisilot Sandoval Sánchez, Director de Desarrollo Institucional y Carrera Policial, explicó que el objetivo primordial es que el personal domine el uso gradual de la fuerza.

“Con ello los oficiales conocerán todos los aspectos de seguridad donde el arsenal ‘less lethal' puede utilizarse y cómo dar mantenimiento a las pistolas SALT S2 que lanzan bolas con químicos o con la suficiente fuerza para causar dolor paralizante”, agregaron autoridades.

“Otro de los temas en este curso es comprender la clasificación y función de este tipo de armas dentro del uso gradual de la fuerza e identificar tipos de proyectiles”.

Al concluir las jornadas, que integraron rigurosas evaluaciones teóricas y prácticas, los elementos participantes recibieron un diploma de reconocimiento que acredita su capacidad técnica para el manejo de este equipamiento.

Con esta iniciativa, el municipio aseguró que busca fortalecer la profesionalización permanente de la Policía Regia, garantizando que el crecimiento de la fuerza pública vaya acompañado de protocolos que prioricen la seguridad ciudadana y el respeto al estado de derecho.

Nuevas tácticas

El curso, que contó con traducción simultánea para asegurar la precisión técnica a los policías de Monterrey, abarcó diversas áreas críticas: