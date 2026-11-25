Tras confirmar que no presentaba lesiones, los uniformados la trasladaron en una patrulla hasta el domicilio que señaló, donde finalmente reconoció su vivienda.

Una mujer de 80 años que se encontraba desorientada y deambulando por calles de la colonia Cerro de la Silla fue auxiliada por elementos de la Policía de Monterrey, quienes lograron llevarla de regreso con sus familiares.

Los hechos se registraron en el cruce de Privada Nogales y Álamos, cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia y observaron a la adulta mayor detenida sobre la banqueta, mirando hacia distintos lados y sin avanzar.

Al acercarse, los policías se percataron de que la mujer estaba desorientada. Aunque consultaron con la Central de Radio, no encontraron algún reporte de desaparición; sin embargo, la señora les indicó que vivía en la colonia Independencia, cerca de la Basílica de Guadalupe.

Tras confirmar que no presentaba lesiones, los uniformados la trasladaron en una patrulla hasta el domicilio que señaló, donde finalmente reconoció su vivienda. En el lugar fue recibida por una sobrina, de 53 años, quien explicó que su tía padece demencia senil y había salido de casa sin que sus familiares se percataran.

La familiar agradeció el apoyo de los elementos municipales, quienes lograron que la mujer regresara sana y salva con sus seres queridos.