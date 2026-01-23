Policías de Monterrey localizan a hombre con reporte de búsqueda

Al llegar localizaron a Federico Alvarado, de 76 años de edad, mismo que no recordaba cómo salió de su casa en la colonia Valle de San Roque

Un hombre que tenía reporte de búsqueda en el municipio de Guadalupe, fue localizado por oficiales de la Policía de Monterrey, cuando deambulaba por el centro de la ciudad.

Los hechos se registraron a las 09:30 horas en Hidalgo y Cuauhtémoc, donde se ubica una joyería.

Elementos de la Policía Turística de Monterrey recibieron el llamado del personal del C4, donde les informaban que una persona de la tercera edad, se encontraba desorientada y estaba afuera de un local.

Al llegar localizaron a Federico Alvarado, de 76 años de edad, mismo que no recordaba cómo salió de su casa en la colonia Valle de San Roque, y qué hacía en el primer cuadro de la ciudad.

Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde informaron a su hija Maricela Alvarado, quien ya había puesto el reporte por extravío en el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI).

Con este reporte se logró dar con el paradero del resto de los familiares, quienes acudieron al Parque Alamey, donde se les hizo entrega del adulto mayor.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.