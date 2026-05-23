Policías de Monterrey entregan cartera extraviada a su dueño

Por: Patricia Agüero 22 Mayo 2026, 09:46 Compartir

Los oficiales del sector realizaban recorridos de seguridad cuando una ciudadana les entregó una cartera localizada en el parque de la zona.

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Elementos de la Guardia Auxiliar de Monterrey devolvieron a su dueño una cartera con dos mil 100 pesos en efectivo, luego de que fuera encontrada en una plaza pública de la colonia Vista Hermosa. Mujer entrega cartera a oficiales en caseta de vigilancia Los oficiales asignados a la caseta de vigilancia del sector realizaban recorridos de seguridad cuando una ciudadana se acercó para entregarles una cartera que había localizado en el parque de la zona. Tras recibir el objeto, los elementos Jahir Alexander Aguirre Mendivil y Jaqueline Yaretzi de la Rosa revisaron la documentación para identificar al propietario y ubicaron su domicilio en la colonia Cumbres Segundo Sector. Dueño agradece acción de los uniformados Al llegar a la vivienda, los policías municipales encontraron al afectado, quien reconoció y agradeció la labor de los oficiales por recuperar sus pertenencias. Dentro de la cartera se encontraban dinero en efectivo, una credencial para votar y diversas tarjetas personales y de negocios.