Policías de Monterrey ayudan a mujer por problemas para respirar

los oficiales encontraron a la mujer, de 46 años, semiinconsciente y con dificultades para respirar, por lo que de inmediato le brindaron los primeros auxilios

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La rápida intervención de elementos de la Policía de Monterrey permitió brindar apoyo a una mujer que sufrió una complicación de salud en su domicilio de la colonia Progreso.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes, cuando una llamada al C4 alertó sobre una persona con problemas respiratorios en una vivienda ubicada en el cruce de José Joaquín Herrera y Benjamín Franklin.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a la mujer, de 46 años, semiinconsciente y con dificultades para respirar, por lo que de inmediato le brindaron los primeros auxilios mientras evaluaban la manera más rápida de trasladarla a recibir atención médica.

Ante la urgencia, un vecino identificado como José Leonel ofreció su automóvil para llevarla a la Clínica 17 del IMSS. Los policías escoltaron el vehículo con torretas y sirena encendidas para agilizar el trayecto y evitar contratiempos en el camino.

Minutos después arribaron al hospital, donde la mujer fue ingresada y atendida por personal médico.

La amiga de la afectada agradeció el apoyo de los oficiales Francisco Carrizales Alvarado y Eduardo Zapata, quienes actuaron de manera oportuna para atender la emergencia y facilitar su traslado al nosocomio.