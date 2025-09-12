Policías de Monterrey auxilian a bebé que se atragantó con aretes

Por: INFO 7 11 Septiembre 2025, 13:27

Los elementos reaccionaron inmediatamente y realizaron las maniobras necesarias para que el bebé arrojara el objeto que estaba obstruyendo su garganta

Elementos de la Policía de Monterrey auxiliaron a un bebé que se estaba atragantando con unos aretes. Los hechos se registraron la tarde de este miércoles en el fraccionamiento Bernardo Reyes. Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia cuando la madre del menor les hizo señas y al detenerse les explicó que su hijo se estaba atragantando. Los elementos reaccionaron inmediatamente y realizaron las maniobras necesarias para que el bebé arrojara el objeto que estaba obstruyendo su garganta. Finalmente, la madre y su hijo fueron llevados a bordo de la patrulla al Hospital Universitario para su valoración médica.