Policías de Monterrey aprenden inglés para el Mundial 2026

Este jueves 64 cadetes completaron un curso de inglés; la meta es capacitar a 500 policías y Protección Civil para atender mejor a turistas durante el evento

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, entregó reconocimientos a 64 cadetes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que completaron un curso de inglés.

El objetivo es fortalecer las habilidades de la policía para ofrecer un mejor servicio a los visitantes, especialmente de cara al Mundial FIFA 2026.

Con este grupo, ya son 236 elementos que han concluido la capacitación impartida por el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, informó el municipio a través de un comunicado.

La meta es que al menos 500 policías y elementos de Protección Civil dominen el idioma para la justa deportiva.

El curso se enfoca en vocabulario básico, expresiones y protocolos de atención a turistas.

“Quiero agradecer al Instituto que nos ayudó a estar capacitando en materia de inglés a nuestros elementos, aunque no está dentro del programa del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni dentro de las Academias para la Formación Inicial de los Policías; ustedes ya lo hicieron”, dijo el edil.

Destacó que estos entrenamientos van más allá de lo que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Garza mencionó que estas habilidades permitirán a los policías mejorar la experiencia de los turistas, lo que a su vez reforzará la imagen de Monterrey como una ciudad segura.

En el presídium acompañaron al alcalde el Comisario General, Eduardo Sánchez Quiroz; la Secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz García; el tesorero municipal, Antonio Martínez Beltrán, y el secretario de administración, Marcelo Segovia Páez.

La iniciativa, de acuerdo con la administración municipal, reafirmó el compromiso de contar con corporaciones más profesionales y cercanas a la comunidad, mejorando tanto la atención a los visitantes como la seguridad de las familias regiomontanas.