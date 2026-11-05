Policías de Guadalupe salvan a perrito de ahogarse en pozo

Policías municipales rescataron a un perrito que cayó a un pozo de dos metros de profundidad durante trabajos de reparación en Rincón de Guadalupe.

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Momentos de angustia vivió un perrito que cayó al interior de un pozo de aproximadamente dos metros de profundidad, donde quedó atrapado entre el agua y sin posibilidad de salir, en el municipio de Guadalupe.

El hecho se registró en la colonia Rincón de Guadalupe, luego de que policías municipales atendieran el reporte y localizaran al canino mientras intentaba mantenerse a flote.

Ante la situación, uno de los oficiales tomó una escalera y descendió cuidadosamente al pozo para alcanzar al macho y ponerlo a salvo.

Tras el rescate, el perrito fue trasladado a las instalaciones de Bienestar Animal de Guadalupe, donde recibiría atención.

El pozo estaría relacionado con trabajos de reparación de agua y drenaje en el sector.

Con esta intervención, los elementos lograron evitar que el animal permaneciera atrapado en el agua y ponerlo a salvo.