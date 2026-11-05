Policías de Guadalupe salvan a perrito de ahogarse en pozo

Momentos de angustia vivió un perrito que cayó al interior de un pozo de aproximadamente dos metros de profundidad, donde quedó atrapado entre el agua y sin posibilidad de salir, en el municipio de Guadalupe.
El hecho se registró en la colonia Rincón de Guadalupe, luego de que policías municipales atendieran el reporte y localizaran al canino mientras intentaba mantenerse a flote.
Ante la situación, uno de los oficiales tomó una escalera y descendió cuidadosamente al pozo para alcanzar al macho y ponerlo a salvo.
Tras el rescate, el perrito fue trasladado a las instalaciones de Bienestar Animal de Guadalupe, donde recibiría atención.
El pozo estaría relacionado con trabajos de reparación de agua y drenaje en el sector.
Con esta intervención, los elementos lograron evitar que el animal permaneciera atrapado en el agua y ponerlo a salvo.