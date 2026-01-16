Policías de Guadalupe relatan rescate de adultos mayores

Los elementos señalaron que este tipo de rescates reafirma su vocación de servicio, ya que, pese al peligro, la mayor recompensa es ver a las personas a salvo.

Elementos de la Policía de Guadalupe compartieron su experiencia tras rescatar a una pareja de adultos mayores de un incendio que consumió su vivienda, destacando la importancia de la preparación, el trabajo en equipo y la satisfacción de salvar vidas en situaciones de alto riesgo.

Los uniformados narraron que, al llegar al domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, se encontraron con el fuego avanzado y a dos personas de la tercera edad atrapadas, por lo que de inmediato actuaron para ponerlas a salvo, sin importar las condiciones adversas.

Imágenes captadas por una cámara corporal muestran cómo los policías auxiliaron a la pareja para salir por el techo de una vivienda contigua, guiándolos paso a paso hasta un punto seguro.

Con apoyo de vecinos y el uso de escaleras metálicas, lograron resguardarlos, incluso cuando uno de los adultos mayores caminaba descalzo sobre la lámina.

