Policías de Guadalupe recuperan vehículo robado con violencia

El automóvil contaba con reporte de robo con violencia registrado el 31 de mayo sobre el Libramiento Noreste, en García.

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Mediante el sistema de monitoreo de cámaras inteligentes del C4, policías de Guadalupe desplegaron un operativo que permitió ubicar, interceptar y recuperar un vehículo con reporte de robo con violencia, apenas cerca de 34 horas después de haber sido despojado en el municipio de García.

La coordinación operativa se activó luego de que las cámaras detectaran en circulación un Honda City blanco con reporte vigente.

Los oficiales en unidades cerraron el cerco, desplegaron la intervención y le dieron alcance sobre la Avenida Benito Juárez y San Sebastián, en la Colonia San Sebastián.

Durante la acción, el conductor mostró una actitud renuente; sin embargo, fue controlado y detenido por los policías.

El detenido fue identificado como Javier de Jesús, de 34 años.

Tras la verificación con el C4, se confirmó que el automóvil contaba con reporte de robo con violencia registrado el 31 de mayo sobre el Libramiento Noreste, en García.

La detención permitió además esclarecer otro indicio relacionado con el mismo hecho: la víctima mantenía activo el rastreo de un iPhone robado durante el despojo del vehículo y detectó que la ubicación del dispositivo marcaba las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe.

Ante ello, acudió personalmente para verificar la localización y, al activar el dispositivo, confirmó que el teléfono se encontraba entre las pertenencias aseguradas al ahora detenido.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.