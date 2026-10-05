Policías de Guadalupe localizan y devuelven celular olvidado

Por: INFO 7 04 Octubre 2026, 15:10 Compartir

Durante un patrullaje de rutina, los uniformados revisaron los datos de contacto para entregar el aparato a los parientes de José.

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Elementos de la Policía de Guadalupe encontraron un teléfono celular olvidado en una plaza de la colonia La Joya y lograron restituirlo a su dueño tras rastrear sus datos de contacto. El hallazgo se realizó mientras efectuaban un patrullaje de rutina en el sector. Al pasar junto a una de las bancas del espacio público, notaron el dispositivo en estado de abandono. En lugar de ignorarlo, resguardaron el aparato y procedieron a revisar la información disponible en la pantalla con el fin de localizar alguna vía de comunicación con el propietario. Al encontrar al dueño, identificado como José, confirmó haber dejado olvidado su teléfono sin darse cuenta. Debido a que no podía trasladarse de inmediato, envió a sus familiares, quienes se reunieron con los policías para recibir el aparato. El ciudadano agradeció de forma remota la honestidad y el servicio de la corporación.



Con información de Samantha Treviño.