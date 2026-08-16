Policías de Guadalupe escoltan a bebé inconsciente hasta hospital

Policías de Guadalupe escoltaron hasta un hospital de Monterrey a una conductora que trasladaba de emergencia a un bebé de 11 meses

Policías de Guadalupe escoltaron hasta un hospital de Monterrey a una conductora que trasladaba de emergencia a un bebé de 11 meses, quien se encontraba inconsciente tras sufrir una caída en el municipio de Juárez.

La emergencia ocurrió sobre la avenida Eloy Cavazos y San Sebastián, donde los oficiales realizaban recorridos de vigilancia y fueron interceptados por la conductora, Mireya Robledo.

En el vehículo viajaban también Kely Palacios y su hijo Ian, de 11 meses, quien permanecía inconsciente tras el accidente.

Ante la situación, los policías activaron un operativo de traslado y abrieron paso al vehículo, mientras mantenían comunicación con el C4 durante el recorrido hacia Monterrey.

El padre del menor siguió el traslado a bordo de una motocicleta, después de establecer contacto con los oficiales.

Finalmente, el convoy llegó al Hospital General de Zona número 21 del IMSS, donde el bebé fue ingresado de inmediato al área de Urgencias de Traumatología para recibir atención médica.