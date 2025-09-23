Policías de Guadalupe capturan a dos presuntos asaltantes

La operación se desarrolló tras labores de inteligencia e investigación, que permitieron ubicar un vehículo Nissan Versa azul utilizado como medio de escape

Policías de Guadalupe lograron la captura de dos hombres señalados por su participación en robos con violencia.

Los detenidos fueron identificados como Elías “N”, de 37 años, y Miguel Ángel “N”, de 36 años, alias El Miky.

La operación se desarrolló tras labores de inteligencia e investigación, que permitieron ubicar un vehículo Nissan Versa azul utilizado como medio de escape en un robo con violencia a una carnicería en la Colonia Tierra Propia el pasado 17 de septiembre.

La coincidencia en los rasgos físicos y modus operandi de los detenidos, refuerza su probable responsabilidad en esos hechos delictivos.

El seguimiento de cámaras de circuito cerrado y el análisis de patrones de movilidad llevaron a la localización en la Avenida Acueducto y Privada Guadalupe, en la colonia Jardines de la Silla, donde el auto fue rodeado por los agentes municipales.

Al analizar las placas del vehículo con las registradas en los videos del atraco, coincidían plenamente.

Durante la inspección precautoria, los oficiales localizaron a los dos hombres dos mochilas que contenían:

- 46 dosis de una sustancia con características similares al cristal

- 1 pasamontañas negro

- 2 básculas digitales negras

- Dinero en efectivo

- 1 teléfono celular

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.