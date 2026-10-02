Policías de Guadalupe auxilian a bebé de 13 días que se ahogaba

El pequeño Rodrigo, de apenas 13 días de nacido, fue recibido por personal médico, que determinó mantenerlo bajo observación para monitorear sus pulmones.

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Una madre salió de su casa con su bebé de apenas 13 días de nacido en brazos y pidió ayuda a policías de Guadalupe, luego de que el pequeño comenzara a ahogarse y dejara de responder.

Eran aproximadamente las 2 de la madrugada del martes cuando Iliana, de 28 años, interceptó a los policías que realizaban recorridos de prevención y vigilancia en la Colonia Dos Ríos.

La mujer explicó que unos 30 minutos antes había alimentado a su hijo y, después de acostarlo, el bebé comenzó a regresar la leche y a presentar dificultades para respirar.

Iliana intentó reaccionar moviendo al pequeño y estimulándolo, pero el bebé no respondía.

Ante la emergencia, los policías Jorge Bernal García, Ricardo Navarro Garza y Olivia Margarita Mendoza Salas abordaron a la madre y al recién nacido a la unidad policial y emprendieron de inmediato el traslado hacia el Hospital Centra.

El pequeño Rodrigo, de apenas 13 días de nacido, fue recibido por personal médico, que determinó mantenerlo bajo observación para monitorear sus pulmones.

Después de unos minutos que para una madre debieron parecer interminables, el bebé quedó bajo atención médica.

La intervención de los policías permitió que madre e hijo llegaran rápidamente al hospital, donde el bebé continúa bajo vigilancia médica.