Policías de Fuerza Civil detienen a hombre armado en Monterrey

Los elementos estatales efectuaban un dispositivo estratégico para detectar actos ilícitos en la colonia Álvaro Obregón.

Un hombre que presuntamente portaba un arma de fuego, fue detenido por policías de Fuerza Civil, al poniente de la ciudad.

Sobre la avenida No Reelección, llamó su atención un vehículo Nissan Sentra con placas de circulación del Estado de México; el cual era conducido de manera inadecuada, por lo que le solicitaron al conductor detener la marcha.

Entre las calles Frente de Ocotlán y María de Jesús Candia, abordaron al automovilista quien dijo llamarse Eutiquio “N”, de 41 años de edad.

Al realizarle una revisión precautoria a sus pertenencias, encontraron en ellas un arma corta abastecida con cinco balas, un celular y dos identificaciones.

Por lo anterior, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.