Policías de Apodaca auxilian a mujer que dio a luz en camioneta

La madre, identificada como Abisai, de 34 años, se encontraba débil tras el parto, por lo que tanto ella como el bebé requerían atención médica inmediata

Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca auxiliaron a una mujer que dio a luz a bordo de una camioneta mientras era trasladada de emergencia a la clínica 67 del IMSS.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Apodaca–Zuazua, a la altura del poblado Agua Fría, donde los oficiales detectaron a un hombre que les hacía señas junto a una camioneta Chevrolet Trax en color azul.

En un inicio, los policías pensaron que se trataba de una falla mecánica; sin embargo, el conductor, identificado como José Agustín, de 33 años, les informó que su esposa acababa de dar a luz en el vehículo, sin alcanzar a llegar a la unidad médica.

Ante la emergencia, oficiales abrieron paso con códigos encendidos para trasladar a la mujer y al recién nacido hacia la clínica.

La madre, identificada como Abisai, de 34 años, se encontraba débil tras el parto, por lo que tanto ella como el bebé requerían atención médica inmediata.

Durante el trayecto, los policías solicitaron apoyo para alertar al personal del IMSS sobre su llegada, además de recibir indicaciones médicas para manejar la situación.

Horas más tarde, el esposo de la mujer informó a los elementos que tanto la madre como el bebé, a quien llamarán Sebastián, se encontraban en buen estado de salud