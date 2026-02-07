Policías 'ayudan' a la cigüeña y atienden parto en Escobedo

Tanto la joven como el bebé fueron trasladados al Hospital Metropolitano, donde ambos fueron reportados en condición estable de salud.

Una inesperada escena se registró en calles del municipio de Escobedo, donde elementos de la policía municipal auxiliaron a una joven mujer que entró en labor de parto en plena vía pública, logrando que diera a luz antes de la llegada de los servicios médicos.



Los hechos ocurrieron cuando oficiales realizaban un recorrido de vigilancia por la calle San Miguel, en la colonia Hacienda La Providencia, donde observaron un vehículo detenido con las puertas abiertas y las luces encendidas, situación que llamó su atención.



Al acercarse para verificar lo ocurrido, los policías encontraron a Aracely Florencio Cirilo, de 23 años de edad, quien se encontraba al interior del automóvil y manifestaba fuertes dolores, confirmando que el parto ya estaba en proceso. Ante la urgencia, los oficiales actuaron de inmediato y brindaron apoyo para recibir al recién nacido.



Tras el nacimiento, los elementos solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, mientras auxiliaban y tranquilizaban a la madre, quien permanecía consciente.



Posteriormente, tanto la joven como el bebé fueron trasladados al Hospital Metropolitano, donde ambos fueron reportados en condición estable de salud.



El auxilio fue brindado por elementos de Proxpol Escobedo que atendieron la emergencia de manera inmediata, evitando complicaciones mayores durante el nacimiento.