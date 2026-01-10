Policías auxilian durante parto en Cumbres del Sol

La mujer identificada como Brenda, de 33 años de edad, viajaba con su esposo y ante la urgencia, la oficial Lucero Méndez apoyó para el nacimiento del bebé

Elementos de la Policía de Monterrey auxiliaron a una mujer en labores de parto, logrando el nacimiento de un bebé cuando era trasladada en un vehículo particular y no alcanzó a llegar al hospital.

Los hechos se registraron en el cruce de avenida Paseo de los Leones y Castellana, en la colonia Cumbres del Sol, donde un ciudadano solicitó apoyo al señalar que su esposa estaba a punto de dar a luz.

La mujer fue identificada como Brenda Lizeth, de 33 años de edad, quien era acompañada por su esposo; ante la urgencia, la oficial Lucero Monserrat Méndez Romero brindó apoyo para el nacimiento del bebé.

Posteriormente, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron el corte del cordón umbilical y trasladaron a la madre y al recién nacido a un hospital para su valoración médica.