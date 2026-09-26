Policías auxilian a bebé que se asfixiaba en Guadalupe

Policías de Guadalupe auxiliaron a un bebé de 2 años que se asfixiaba y lo trasladaron de urgencia a la Clínica 4 del IMSS.

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Una reacción inmediata de policías de Guadalupe permitió auxiliar a un niño de 2 años y 8 meses que se estaba asfixiando y trasladarlo de urgencia a la Clínica 4 del IMSS.

Los hechos ocurrieron en la colonia 25 de Noviembre, donde Cinthia, de 32 años, interceptó a los elementos Yareli Mateo y Édgar Bojorges para pedirles ayuda con su hijo, Mateo Gael.

La madre explicó que el menor se encontraba comiendo cuando comenzó a desvanecerse y dejó de llorar, por lo que se percató de que tenía dificultades para respirar.

Aunque los policías solicitaron apoyo médico, ante la emergencia decidieron trasladar directamente al pequeño en la patrulla rumbo a la Clínica 4 del IMSS.

Recorrieron aproximadamente tres kilómetros hasta llegar al hospital, donde Mateo fue recibido por personal médico para su atención y valoración.

El menor fue reportado estable, mientras los policías continuaron posteriormente con sus labores de patrullaje.