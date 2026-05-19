Policías aseguran a hombre armado con cuchillo en La Rosita

El hombre fue identificado como Juan Francisco, de 45 años de edad, quien posteriormente recibió atención médica en el lugar por parte de paramédicos.

Un hombre fue asegurado por policías de Guadalupe luego de presuntamente atentar contra su propia integridad y oponer resistencia a la intervención de los oficiales, en hechos registrados en la colonia La Rosita.

El despliegue ocurrió en el cruce de las calles Costa Azul y Valle de la Alborada, donde se reportó a una persona que se encontraba en situación de riesgo. Al arribar al sitio, los uniformados localizaron a un hombre que presuntamente se provocaba heridas en el cuello y sostenía un cuchillo, presentando visibles manchas hemáticas.

De acuerdo con el reporte, al intentar intervenir para salvaguardar su integridad, el individuo reaccionó de manera agresiva e intentó agredir a los policías, por lo que se realizaron maniobras de control para desarmarlo y neutralizar el riesgo.

El hombre fue identificado como Juan Francisco, de 45 años de edad, quien posteriormente recibió atención médica en el lugar por parte de paramédicos.

Al sitio acudieron elementos de Cruz Verde y de Protección Civil de Guadalupe, quienes brindaron auxilio al lesionado y lo trasladaron al Hospital Universitario, donde permaneció bajo custodia policiaca.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe informó del hecho, mientras que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica por el presunto delito de resistencia de particulares.