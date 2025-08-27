Policía resulta herido tras reporte de violencia familiar

Un policía de Guadalupe resultó herido en la mejilla tras un ataque en un reporte de violencia familiar; el agresor fue detenido

Un elemento de la Policía de Guadalupe resultó herido de bala en la mejilla tras acudir a un reporte de violencia familiar en la colonia Zertuche. Al llegar al lugar junto a un compañero, fueron recibidos con disparos por el presunto agresor. De acuerdo con informes preliminares, el oficial lesionado fue auxiliado de inmediato, mientras que su compañero repelió la agresión, logrando herir en una pierna al agresor. El presunto responsable fue trasladado a un hospital bajo custodia policial. Las autoridades municipales informaron que la situación se mantiene bajo investigación y que se dará seguimiento al estado de salud tanto del uniformado como del presunto agresor.