Policía rescata a niña atrapada dentro de un coche

Una menor de dos años que quedó encerrada al interior de una camioneta fue rescatada por elementos de la Policía de Monterrey, luego de un presunto descuido, en la colonia Residencial Industrial Lincoln.



La oportuna intervención de los elementos de seguridad apoyada por la capacitación constante y el uso de tecnología de monitoreo, permitió brindar auxilio inmediato a la madre de la menor tras la enorme angustia que ella sentía.



El incidente se registró alrededor de las 13:35 horas, en el cruce de las avenidas Raúl Rangel Frías y Ruiz Cortines al norte de la ciudad.

Policías municipales realizaban labores de vigilancia cuando recibieron el reporte del C4, tras detectar a la niña encerrada dentro de un vehículo mediante las cámaras de seguridad.



Al arribar al sitio, los uniformados confirmaron que la menor se encontraba en una camioneta Mercedes Benz GLC 300, color blanco, la madre de familia explicó que dejó momentáneamente a su hija en el asiento trasero del vehículo mientras acomodaba las llaves, sin colocarle el cinturón de seguridad.



De manera accidental, la menor tomó las llaves y activó el sistema de cierre automático de las puertas, quedando atrapada dentro del vehículo, ante ello, la mujer solicitó apoyo inmediato de las autoridades.



Los policías dialogaron primero con la madre para tranquilizarla, mientras otro oficial, con paciencia, indicaba a la niña que presionara el botón de una de las puertas, tras algunos minutos, lograron desactivar los seguros, permitiendo que la madre abriera la puerta y pudiera abrazar a su hija y así sentirse más tranquila.



La intervención forma parte de la estrategia Escudo, implementada por la actual administración municipal para fortalecer la atención ciudadana en situaciones de emergencia. La mujer dio las gracias hacia el apoyo recibido por los elementos durante los momentos de pánico y angustia que la madre vivió.