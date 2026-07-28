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Policía localiza a adulto mayor extraviado en Monterrey

Por: Danea Lázaro

27 Julio 2026, 21:04

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En el lugar, el hombre fue atendido por elementos de la Protección Civil de Monterrey, quienes descartaron algún golpe o lesión

Policía localiza a adulto mayor extraviado en Monterrey
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Un hombre que deambulaba sin rumbo por las calles de Monterrey, fue atendido por Oficiales de la Policía municipal, quienes lo localizaron.

Los hechos se registraron, en Colón y Martín de Zavala, donde los Elementos realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observaron al hombre de la tercera edad que iba caminando desorientado.

Familia lo buscaba desde la tarde del domingo

Al abordarlo, comenzaron a platicar con él, sin embargo, no les entendía. Momentos después llegó una mujer de 45 años, quien mencionó que estaban buscando a su padre y lo encontró cuando ya estaban los policías con él.

La mujer reconoció a su papá, identificándolo como Juan de 83 años, informando que padece demencia senil y sordera, señaló que el hombre salió desde la tarde del domingo de su domicilio en Santa Catarina, pero ya no regresó, por lo que acudieron los familiares a interponer la denuncia por desaparición, mostrando el folio correspondiente.

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Adulto mayor fue entregado a su hija

En el lugar, el hombre fue atendido por elementos de la Protección Civil de Monterrey, quienes descartaron algún golpe o lesión.

Luego de comprobar su lazo consanguíneo, el hombre fue entregado a su hija, quien agradeció a las autoridades el apoyo recibido.

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