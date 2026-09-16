Policía de Zuazua es vinculado a proceso por abuso sexual a mujer

El juzgador ordenó que permanezca en prisión preventiva, por lo que fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal

Un policía municipal de Zuazua fue vinculado a proceso por su presunta participación en una agresión sexual contra una mujer que se encontraba detenida en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Se trata de Alejandro “N”, de 43 años, quien enfrenta acusaciones por los delitos de violación, abuso sexual y abuso de autoridad, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La investigación señala que los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre, al interior de las instalaciones de Seguridad Pública de Zuazua, donde la víctima, una mujer adulta cuya identidad permanece protegida, se encontraba privada de la libertad.

Alejandro “N” se desempeñaba en ese momento como policía municipal y, según los actos de investigación, presuntamente habría aprovechado su condición dentro de la corporación para cometer la agresión en contra de la mujer.

Tras las investigaciones, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron el pasado 8 de septiembre una orden de aprehensión en contra del policía, quien fue localizado y detenido en la vía pública, en calles del Centro de Zuazua.

Durante la audiencia para resolver su situación jurídica, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba y sostuvo la presunta participación del acusado en los hechos.

Luego de analizar los elementos expuestos por la Fiscalía, un juez determinó vincular a proceso a Alejandro “N” por los tres delitos señalados: violación, abuso sexual y abuso de autoridad.

Como medida cautelar, el juzgador ordenó que permanezca en prisión preventiva, por lo que fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal mientras continúa el proceso.

La autoridad judicial estableció además un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá continuar recabando elementos relacionados con el caso.