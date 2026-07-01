Policía de San Pedro escolta a la Selección de Marruecos

La corporación municipal acompañó al equipo marroquí durante su estancia y traslado, garantizando seguridad antes de su partido frente a Canadá

Con un despliegue operativo coordinado, la Policía de San Pedro Garza García brindó acompañamiento y custodia a la Selección Nacional de Marruecos durante su estancia en el municipio y en su posterior traslado rumbo a su próximo compromiso en la justa mundialista.

El selectivo marroquí, que viene de conseguir un importante triunfo ante su similar de Países Bajos sobre la cancha del Estadio Monterrey, permaneció en el municipio bajo un estricto esquema de protección diseñado para garantizar la tranquilidad de los jugadores, cuerpo técnico y comitiva internacional.

“La Policía de San Pedro brindó acompañamiento a la Selección de Marruecos en su estadía en la ciudad y en su traslado rumbo a su siguiente encuentro del Mundial”, informó el municipio.

Las autoridades señalaron que, gracias al trabajo conjunto y la comunicación constante con las distintas corporaciones de seguridad y vialidad de la zona metropolitana, se garantizaron traslados completamente seguros, fluidos y ordenados por las principales arterias de la ciudad.

La administración de San Pedro reafirmó su compromiso operativo y su capacidad logística para albergar a delegaciones internacionales en eventos de alta demanda y relevancia mundial.

Tras concluir su agenda en la ciudad, el combinado de Marruecos partió hacia su siguiente destino de cara al encuentro que sostendrá contra Canadá este sábado, donde ambas escuadras buscarán asegurar su pase a la siguiente fase del torneo.