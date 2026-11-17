También señalaron que oficiales de tránsito y cadetes de la Academia de Policía participaron en el operativo vial para resguardar las calles

Con la participación de elementos de Policía, Tránsito, Guardia Auxiliar, cadetes y personal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó que se sumó al desfile cívico-deportivo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

El contingente regio estuvo integrado por personal de las direcciones de Policía de Proximidad, Operaciones Especiales e Investigación, quienes mostraron parte del equipamiento y las capacidades operativas de la corporación.

Exhiben equipamiento y capacidades de la corporación

El comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Eduardo Sánchez Quiroz, estuvo presente para supervisar la participación de los elementos durante el recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad.

“Entre los elementos que más llamaron la atención de los asistentes destacaron los grupos ciclista y motorizado, el dron de la División Águilas y la exhibición del ejemplar canino K9”, informaron las autoridades.

Tránsito y cadetes apoyan en la seguridad vial

Agregaron que la botarga de la corporación convivió con las familias que acudieron a presenciar el desfile, mientras que elementos de Protección Civil mostraron algunas de las labores de prevención, atención y auxilio que realizan para proteger a la población.

También señalaron que oficiales de tránsito y cadetes de la Academia de Policía participaron en el operativo vial para resguardar las calles y mantener el orden durante el paso de los contingentes.