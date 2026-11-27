Cámaras del C4 y el dron de la División Águilas ubicaron en la colonia Buenos Aires a cuatro hombres de entre 28 y 42 años con droga y auto.

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Cuatro hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente encontrarles en su poder cocaína y cristal, luego de que el conductor del vehículo donde viajaban casi provoca un accidente, en la colonia Buenos Aires.

Los sujetos identificados como Servando “N”., de 30 años; Mariano “N”., de 28, Omar Iván “N”., de 42, y Miguel Ángel “N”., de 36 años, fueron capturados en Revolución y Federico Gómez, al sur de la ciudad.

Seguimiento con cámaras del C4 y dron de la División Águilas

Fue a través de las cámaras del C4 y el dron de la División Águilas que se informó del reporte de personas sospechosas a bordo de dicho vehículo, por lo que los oficiales se aproximaron y lograron darles alcance.

Aseguramiento de dosis y traslado a disposición de autoridades

Al pedirles que desciendan, les encontraron 17 bolsitas con cristal y cinco con cocaína, por lo que se les detuvo, asegurándoles el auto.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.