Policía de Monterrey detecta robo en tren gracias a drones

La Policía de Monterrey logró detectar un robo de material de acero almacenado dentro de un tren de carga gracias al uso de sus drones de vigilancia.
Los hechos se registraron en el cruce de las calles Martín Carrera y Mariano de la Garza, en la colonia Hidalgo, del citado municipio, donde se ubicó a un hombre sustrayendo el material.
Una vez que se confirmó el hurto, uniformados se movilizaron hasta el lugar, donde abordaron al sujeto, quien no tuvo más remedio que confesar, por lo que fue detenido.
El hombre fue identificado como Francisco Javier "N", de 25 años de edad, quien estaba acompañado de más personas mientras bajaban placas tubulares de acero, los cuales llevaban a un centro de chatarra para venderlas.
El material robado pertenece a la compañía Kansas City Southern, la cual fue notificada de todo el material que le fue robado.
Francisco Javier fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.