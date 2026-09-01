Policía de Monterrey busca incorporar 101 colonias a su cobertura

Actualmente, la corporación cuenta con mil 780 elementos entre oficiales de policía, tránsito, Guardia Auxiliar y el refuerzo de auxiliares de tránsito

La Policía de Monterrey busca ampliar su cobertura de seguridad con la incorporación de 101 colonias más, principalmente en la zona sur de la ciudad, con lo que pasaría de vigilar 442 a un total de 543 sectores.

El secretario de Seguridad de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, informó que luego de un análisis, al contar con elementos y al revisar el equipo con el que hoy cuentan, podrían ampliar la vigilancia en lugares que hoy pertenecen a Fuerza Civil.

Policía de Monterrey cuenta con mil 780 elementos

Actualmente, la corporación cuenta con mil 780 elementos entre oficiales de policía, tránsito, Guardia Auxiliar y el refuerzo de auxiliares de tránsito.

“Nosotros consideramos llegar al final de la administración a 2000 elementos. Actualmente tenemos 1780 elementos entre oficiales de policía, de tránsito, la guardia auxiliar y también tenemos el refuerzo por parte de los auxiliares de tránsito”, señaló.

El funcionario explicó que, por instrucción del alcalde, se realizó un estudio para determinar si la corporación cuenta con la capacidad operativa para asumir la vigilancia de más colonias.

“Sí, el señor alcalde me giró instrucciones y nosotros hicimos una propuesta de 101 colonias más que están dentro del rango que podemos nosotros cubrir para quedar más o menos en un 50-50 con el Estado”, indicó.

Propuesta contempla colonias del sur de Monterrey

Sánchez Quiroz detalló que el análisis incluyó las estadísticas de seguridad y la incidencia delictiva de las zonas consideradas, además de una revisión de la capacidad y el equipamiento disponible.

“Nos pidieron que hiciéramos todo lo que es el estudio que viéramos si teníamos la capacidad, tenemos la capacidad, tenemos el estudio, tenemos las estadísticas, tenemos la incidencia y bueno, pues esto no se hace hasta que no se hace un análisis completo”, afirmó.

La propuesta contempla sectores de la zona sur de Monterrey.

Sin embargo, el inicio de la nueva cobertura dependerá de la revisión del equipamiento y de la decisión final de la administración municipal.