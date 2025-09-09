Policía de Monterrey brinda ayuda durante las lluvias

Los elementos policiacos apoyaron a conductores que se quedaban varados, ya sea porque el automóvil presentaba falla mecánicas o por el acumulamiento de agua

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Durante las lluvias registradas esta noche del domingo y madrugada del lunes, oficiales de la Policía de Monterrey brindaron apoyo a automovilistas que se quedaron varados en diferentes avenidas de la ciudad.

Las mayores afectaciones por las lluvias se registraron en encharcamientos en la zona norponiente de esta localidad.

Los elementos policiacos bajaron de sus unidades para apoyar a los conductores que se quedaban varados, ya sea porque el automóvil presentaba falla mecánicas o por el acumulamiento de agua por donde transitaban.

Ruiz Cortines y Lincoln; Ruiz Cortines y Pedro Infante y Ruiz Cortines y Hacienda Mitras.

El apoyo se dio también a peatones que requieran del auxilio en estos sitios.

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo que se implementa en esta administración municipal para brindar apoyo a los ciudadanos en cualquier contingencia.

En el operativo implementado por las lluvias, participó personal del sistema de monitoreo de las cámaras de seguridad del C4.