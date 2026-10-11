Policía de Monterrey auxilia a hombre baleado en Niño Artillero

Policías de Monterrey auxiliaron a un hombre de 33 años herido por arma de fuego en la colonia Niño Artillero; fue trasladado al Hospital Metropolitano

Elementos de la Policía de Monterrey brindaron primeros auxilios a un hombre de 33 años que resultó lesionado por arma de fuego en la colonia Niño Artillero, en Monterrey.

Los hechos se registraron cerca de las 21:00 horas en el cruce de las calles Lerdo de Tejada y Timoteo Rosales, luego de que se reportara a una persona herida por disparos.

Policías auxilian a hombre con herida de bala

De acuerdo con la información proporcionada, oficiales de la Unidad de Auxilio Inmediato de la corporación regiomontana acudieron al sitio para atender al lesionado.

Al llegar, los policías encontraron al hombre, quien presentaba heridas en el codo y el antebrazo derechos, por lo que le brindaron atención de primeros auxilios.

Después de recibir la atención inicial por parte de los oficiales, el hombre fue trasladado al Hospital Metropolitano para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, la información proporcionada no detalla las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni si hay personas detenidas por estos hechos.