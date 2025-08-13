Policía de Monterrey asegura motocicleta con reporte de robo

Cuando los oficiales realizaban las investigaciones, un hombre que se identificó como el propietario de la motocicleta, dijo que se la habían robado

Elementos de la Policía de Monterrey localizaron una motocicleta que presuntamente cuenta con reporte de robo, estacionada afuera de una tienda de conveniencia, en el área de los Condominios Constitución.

El hallazgo se registró a las 02:50 horas en Constitución y Padre Mier, donde se ubica una tienda de conveniencia.

Los elementos realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal del C4 les reportó el robo de una moto Bajaj Pulsar, tipo NS200, color blanco con negro, con placa 45RZY1, misma que minutos antes había sido robada.

Cuando los uniformados municipales realizaban las investigaciones, arribó un hombre que se identificó como el propietario de la motocicleta, quien dijo que llegó a la tienda de conveniencia que se encuentra en el Paseo Santa Lucía para comprar algunas cosas, pero cuando salió ya no la encontró.

No se reportaron personas detenidas por el presunto robo de la motocicleta.